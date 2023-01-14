Голландский провал: как лучший игрок «Спартака» погряз в криминале Квинси Промеса обвиняли в нападении на родственника, а теперь заподозрили в торговле наркотиками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Лучший игрок московского «Спартака» Квинси Промес поселился на страницах криминальной хроники. Дело с нападением на родственника с ножом вроде как замяли, однако приключения голландца только начинаются. Правоохранительные органы Нидерландов заподозрили вингера в наркоторговле и, кажется, не прочь провести с ним следственные действия. Рассказываем подробнее об остросюжетном триллере с Промесом в главной роли.

Кокаиновый барон

Несколько дней назад голландское издание AD опубликовало сенсационный материал, посвященный Промесу. По утверждению журналистов, футболист стал непосредственным участником криминальных разборок с человеческими жертвами. Центральное место в этой истории занимает кокаин.

В статье сообщается о том, что Промес некоторое время назад решил преумножить свой капитал и выбрал для этого не какой-нибудь стартап, криптовалюты или недвижимость, а вложился в наркотики. А именно в крупную партию кокаина.

Проблема в том, что партия оказалась краденой и принадлежала голландскому криминальному авторитету суринамского происхождения Питеру Вортелу. Гангстер принялся мстить обидчикам, в замесе погибло двое человек, а Промес решил не играть с огнем и заплатил Вортелу компенсацию в 250 тысяч евро за 400 килограммов кокаина. История могла бы так и не всплыть в публичном пространстве, но авторитета недавно задержали и предъявили обвинения в убийстве двух мужчин, которые якобы причастны к краже запрещенных веществ. Вортел вину не признает.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Квинси Промес

Кроме того, в телефоне гангстера нашли контакты Промеса. Тот факт знакомства с футболистом отрицает, но голландские следователи в марте планируют вызвать игрока на допрос. Судя по всему, у них есть веские основания возбудить в отношении него новое уголовное дело.

Все вышеизложенное в отношении Промеса пока не нашло никакого официального подтверждения, однако дальнейшие события показали, что в данном случае дым вряд ли появился без всякого огня.

Залечь на дно

13 января «Спартак» официально объявил о том, что голландец не летит с командой на сбор в ОАЭ. В клубе пояснили, что удовлетворили просьбу игрока начать подготовку по индивидуальному графику «в связи с личными обстоятельствами». Казалось бы, как сбор красно-белых в Эмиратах связан с потенциальным уголовным преследованием Промеса в Голландии? Оказалось, что напрямую.

Дело в том, что Нидерланды и ОАЭ в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной выдаче преступников. Так что Квинси в арабской стране совершенно точно не сможет чувствовать себя в безопасности. Шансы вингера быть экстрадированным на родину в случае поступления соответствующего запроса очень высоки.

Именно поэтом руководство красно-белых решило перестраховаться и оставить Квинси тренироваться с молодежной командой в Москве. Тут игрок точно в безопасности: со стремящейся к 100-процентной вероятностью все запросы голландской стороны будут проигнорированы. Тренер красно-белых Гильермо Абаскаль предсказуемо встал на сторону игрока и призвал ориентироваться только на официальные источники информации.

Говорил ли я с Промесом об этой ситуации? А вы думаете, что я тот тренер, который не общается со своими игроками? У нас есть формат работы, которому мы продолжим следовать. Мы решаем, кто, когда и что говорит. Сегодня не тот момент, чтобы развивать тему с Квинси, — заявил испанец.

Честь клуба

В начале декабря в российских СМИ появилась информация, что Промес в скором времени может получить российское гражданство. Вполне возможно, что сейчас этот процесс пойдет гораздо бодрее. С одной стороны, тянущийся за Квинси криминальный шлейф — сомнительное реноме для будущего гражданина России, но на эту ситуацию можно посмотреть совсем по-другому. Какими бы вескими ни были возможные доказательства вины Промеса, всегда можно назвать дело политически мотивированным. Дескать, голландцы решили устроить расправу над Квинси за то, что тот остался играть в России. Беспроигрышный вариант.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Квинси Промес

Не очень понятно, как быть «Спартаку». Промес проводит сумасшедший сезон и буквально тащит на себе команду, так что расставаться с таким игроком было бы преступлением. Но ведь есть и репутация клуба, которая в этой ситуации не может не пострадать.

По всем корпоративным канонам Промеса следовало бы отстранить от работы с командой до завершения разбирательств, но, кажется, «Спартак» не откажется от Квинси, даже если его признают главным криминальным авторитетом Нидерландов. Слишком уж велик соблазн не пытаться ни в чем разбираться, спрятать голову в песок и использовать политическую повестку в своих целях.