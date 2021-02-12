Голкипер «Барселоны» поссорился с болбоем во время матча

https://static.news.ru/photo/d19c79ba-6df3-11eb-bd45-96000091f725_660.jpg Марк-Андре тер Штеген Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Голкипер каталонского клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген в ходе полуфинального матча Кубка Испании с «Севильей» поссорился с мужчиной, подающим мячи. Последний постоянно что-то говорил в адрес игроков, обращался к арбитру, что-то от него требовал. В конце концов, звёздный вратарь не выдержал и попросил его не мешать.

Замолчи и прояви уважение. Ты здесь не для того, чтобы говорить, а делать свою работу. Хватит требовать что-то от арбитра, — заявил тер Штеген.

El 'pique' entre Ter Stegen y un recogepelotas un poco payaso pic.twitter.com/v7dl80yNE6 — Vida Blaugrana (@VidaBlaugrana10) February 11, 2021

На что болбой парировал, что не прекратит выражать своё мнение и продолжит просить арбитра показать одному из футболистов жёлтую карточку. К перепалке присоединился главный судья Матео Лопес и попросил мужчину не провоцировать тер Штегена и призвал его просто выполнять свои обязанности. Матч «сине-гранатовые» проиграли со счётом 2:0, передаёт газета Marca.

Накануне эксперты посчитали, сколько «Барселона» заработала на своём капитане Лионеле Месси. Сумма составила €619 млн. Аргентинец обошёлся клубу в €383 млн 655 тысяч. За этот же период клуб заработал на нём около €619 млн 265 тысяч, что составляет 30% от всех доходов клуба. Положительное сальдо равняется €235 млн 610 тысяч.

Как писал NEWS.ru, испанская «Барселона» намерена подать в суд на журналистов El Mundo за обнародование деталей контракта Месси. Представители клуба категорически отрицают какую-либо ответственность за публикацию документа. Руководство «Барселоны» добавило, что выражает полную поддержку футболисту.