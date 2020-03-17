Минувший тур Российской премьер-лиги (РПЛ) был примечателен тем, что стал последним перед карантином, на который посадили наш чемпионат до 10 апреля. Что будет дальше — пока не известно, поэтому многие команды и футболисты постарались максимально ярко проявить себя. Получилось не у всех, но самым впечатляющим был действующий чемпион страны и лидер нынешнего чемпионата петербургский «Зенит», разгромивший дома «Урал» из Екатеринбурга (7:1) и делегировавший трёх игроков в символическую сборную тура, которую представляет NEWS.ru.

NEWS.ru

Юрий Дюпин

«Рубин»

Здорово в матчах тура проявляли себя не только атакующие игроки — среди вратарей тоже наблюдалась серьёзная конкуренция за место в нашей звёздной сборной. Тащил свою команду к волевой победе в Оренбурге спартаковец Александр Максименко, стеной стоял на столичной «ВЭБ Арене» в поединке с ЦСКА Александр Беленов из «Уфы», не позволил забить ни одного мяча «Краснодару» сочинец Сослан Джанаев. Но мы решили остановить свой выбор на голкипере казанского «Рубина». Юрий Дюпин в выездном матче с тульским «Арсеналом» помог команде отстоять важнейшую минимальную победу, хотя с 55-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления полузащитника Дениса Макарова. Набранные три очка позволили подопечным Леонида Слуцкого уйти из зоны вылета РПЛ, а это дорогого стоит.

Виктор Васин

ЦСКА

Когда в восьми матчах тура забивается 27 мячей (в среднем почти три с половиной за игру), это не лучшим образом характеризует центральных защитников, составляющих оплот обороны любой команды. Испытывая дефицит игроков этого амплуа, претендующих на попадание в нашу символическую сборную, мы решили использовать в ней тактическую схему с тремя защитниками, чтобы высвободить лишнюю позицию для игроков группы атаки. В обороне же впервые в нынешнем сезоне отмечаем Виктора Васина. «Армеец» в большинстве проведённых встреч подвергался справедливой критике за регулярные позиционные ошибки и провалы, приводившие к голам в ворота «красно-синих». Однако в домашнем матче с «Уфой» Васин стал одним из лучших в своей команде, посодействовав тому, чтобы ЦСКА не оконфузился перед своими болельщиками. «Армейцы» не пропустили — значит, защита сработала хорошо.

Виктор Васин Сергей Булкин/NEWS.ru

Самюэль Жиго

«Спартак»

Возможно, многим выбор кандидата в сборную тура от «Спартака» покажется странным. Почему здесь оказался центральный защитник, если в воротах против «Оренбурга», как уже сказано выше, чудеса творил Александр Максименко, а в атаке блистали Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон, забившие по мячу? Швед, кстати, ещё и голевой передачей на третий мяч в исполнении Резиуана Мирзова отметился. Всё так, но в передней линии, как уже было сказано, в этом туре была масса других достойных кандидатов — и не только в «Зените». А что касается Самюэля Жиго, безусловно, возглавляемую французом оборону «красно-белых» не назовёшь идеально надёжной, но это можно считать обратной стороной неистребимого желания защитников помочь своей атаке. Как это сделал Жиго, пустившись в авантюрный рейд с мячом прямо по центру. И получилось ведь! Главным было вовремя отдать пас на Ларссона, после чего «Спартак» забил второй мяч, вышел вперёд и победу уже не упустил.

Александр Пуцко

«Уфа»

Игра команды из столицы Башкирии в обороне в этом чемпионате — это своего рода искусство. 19 пропущенных мячей в 22 играх — отличный результат, и его можно назвать абсолютно лучшим в РПЛ, если вынести за скобки «космические» десять пропущенных голов «Зенита». Но питерцы — неоспоримые лидеры нынешнего сезона, а среди остальных клубов лиги «Уфа» защищается лучше всех. Вот вам, пожалуйста, тренерский почерк наставника команды Вадима Евсеева. Не случайно в нашу звёздную сборную уже трижды в текущем сезоне попадал Джемал Табидзе, один раз — Павел Аликин, а ещё дважды мы отмечали левого защитника Азера Алиева. Теперь настал черёд присоединиться к этой компании Александра Пуцко. Хотя в выездном поединке с ЦСКА вся оборона, да что там — все игроки «Уфы» действовали как единое целое. И заслуженно отобрали очки у фаворита.

Гжегож Крыховяк

«Локомотив»

В центральном матче тура «Ростов» на своём поле практически весь первый тайм «висел» на воротах «Локомотива», переигрывая москвичей и создавая голевые моменты. Однако последнюю десятиминутку перед перерывом «железнодорожники» провели ударно, забив сразу три мяча. Ко всем оказался причастен лучший игрок нынешнего сезона Гжегож Крыховяк. Сначала польский «опорник» москвичей отправил мяч по эффектной дуге за спину голкиперу дончан Сергею Песьякову, и после двух рикошетов (от штанги и спины вратаря) взятие ворот засчитали как автогол ростовского стража ворот. Затем Крыховяк снабдил результативной передачей Рифата Жемалетдинова, ну а напоследок и сам забил «чистый» гол, который у него уже никто не отнял. Обеспечив «Локомотиву» победу над одним из конкурентов и выход на второе место в таблице РПЛ, поляк уже в шестой раз попал в сборную тура NEWS.ru.

Кристиан Нобоа

«Сочи»

Как и ожидалось, дебютант РПЛ с Черноморского побережья в трёх последних матчах совершил мощный спурт, набрав девять очков при разнице забитых и пропущенных мячей 9-1, и поднялся с последнего места в таблице на безопасное 12-е. Пожалуй, если кто и сомневался, что сочинцы весной поправят своё турнирное положение, то теперь таковых не осталось. Команда под руководством Владимира Федотова быстро нашла свою игру, Александр Кокорин нашёл взаимопонимание с новыми партнёрами и начал забивать. Но нам стоит отметить ключевую роль, которую играет в «Сочи» Кристиан Нобоа. Опытнейший эквадорец ведёт игру «курортников» в середине поля, раздаёт острые передачи, а при этом ещё и успевает забивать. В домашнем матче с «Краснодаром» Нобоа открыл счёт в самом начале второго тайма, и этот гол в итоге оказался победным.

Малком

«Зенит»

Бразильская звезда петербургской команды наконец-то забил свой первый мяч в российском чемпионате. Ожидание этого долгожданного события серьёзно затянулось, но не следует забывать, что осенью Малком провёл за «Зенит» лишь два неполных матча, выходя на замену во втором тайме. Затем была тяжёлая травма и почти полугодовой курс восстановления. Зато в четырёх весенних играх «сине-бело-голубых» (три в чемпионате, одна в Кубке России) бразилец выходил в стартовом составе и уходил после финального. И вот в поединке с екатеринбургским «Уралом» на питерской «Газпром Арене» Малком отличился на 27-й минуте, сделав счёт 4:0. В середине второго тайма бывший хавбек «Барселоны» отметился ещё и результативной передачей, после которой Сердар Азмун оформил хет-трик. Так что теперь можно считать, что адаптация бразильца к российскому футболу успешно завершена.

Максимилиан Филипп

«Динамо»

В Грозном всегда играть непросто, а теперь ситуация для московских динамовцев осложнялась тем, что местный «Ахмат» оказался на одном из последних мест в турнирной таблице, и над ним всерьёз нависла угроза вылета из РПЛ. Хозяева начали встречу бодро и уже на десятой минуте открыли счёт. В этот сложный момент настоящим лидером «бело-голубых» показал себя Максимилиан Филипп. Своевременный и удобный пас немецкого полузащитника позволил Константину Раушу забить ответный мяч. А сразу после перерыва Филипп уверенно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Ризвана Уциева в штрафной площади. На 76-й минуте Макса заменили, но в его отсутствие «Динамо» не позволило сопернику отыграться. А самому Филиппу хватило неполного матча, чтобы стать его лучшим игроком.

Георгий Мелкадзе

«Тамбов»

На позицию левофлангового атакующего игрока в символической сборной тура претендовал Джордан Ларссон, чьи достижения в поединке с «Оренбургом» были описаны выше. Но в вынесенном на понедельник матче с самарскими «Крыльями Советов» вновь блеснул Георгий Мелкадзе. Бывший спартаковец сыграл столь же ярко, как спартаковец нынешний, и тоже стал автором победного гола в этом туре. Мелкадзе эффектным ударом открыл счёт на 33-й минуте, после чего «Тамбов» игровое преимущество уже не упускал, закрепив его ещё двумя голами. Ценность крупной победы «Тамбова» возрастает ещё и потому, что команда благодаря этим трём набранным очкам, как и «Сочи», вышла из зоны вылета. А для дебютантов РПЛ, как известно, главная задача — сохранить место в элитном дивизионе.

Артём Дзюба

«Зенит»

А на сладкое у нас остался дуэт питерских форвардов, устроивших голевую феерию во встрече с «Уралом». Для обоих было важно забить хотя бы потому, что «Зенит» до этого две домашние встречи в чемпионате завершил нулевыми ничьими, поколебав уверенность болельщиков в «железобетонности» своего лидерства и второго кряду чемпионства. Артёму Дзюбе удалось забить дважды, и первый из его голов (второй зенитовский в матче) формально стал победным. Кроме того, Артём поставил точку во встрече, реализовав пенальти. Не менее важен и тот факт, что после этого дубля у Дзюбы стало 13 забитых мячей в чемпионате, что позволило ему уйти в отрыв от ростовчанина Элдора Шомуродова (11 голов) в гонке бомбардиров РПЛ.

Сердар Азмун

«Зенит»

Иранский нападающий ещё более ярко и результативно провёл матч с «Уралом», хотя, безусловно, стоит сделать скидку и на «разобранное» состояние соперника, оказавшегося неготовым противостоять натиску чемпиона. Сердар Азмун уже к исходу четверти часа игрового времени забил первый и третий мячи «Зенита», фактически сняв все вопросы о победителе. А во втором тайме к ещё одному голу после паса Малкома добавил эффектную результативную передачу на Себастьяна Дриусси — это был шестой мяч петербуржцев в этой встрече. Всего на счету Азмуна стало десять голов в чемпионате, и Сердар включился в спор бомбардиров, сравнявшись со спартаковцем Александром Соболевым и уступая лишь Дзюбе и Шомуродову.