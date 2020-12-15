Гол Сулейманова из «Краснодара» могут признать лучшим на групповом этапе ЛЧ

https://static.news.ru/photo/2517f6d2-3ef1-11eb-9669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список номинантов на звание автора самого красивого гола, забитого на групповом этапе Лиги чемпионов. В перечень вошёл форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов.

Отмеченный УЕФА гол россиянин забил со штрафного в гостевом матче третьего тура против «Севильи». Встреча закончилась победой испанского клуба (3:2).

В число номинантов также вошли Лука Модрич из мадридского «Реала», защитник мюнхенской «Баварии» Йосуа Киммих, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, представляющий «Барселону» Антуан Гризманн и Неймар из французского ПСЖ, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Краснодар» в группе с «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном» занял третье место. Российский клуб одержал одну победу, дважды сыграл вничью и трижды проиграл, набрав 5 очков. Команда продолжит выступление в Лиге Европы, где в 1/16 финала сыграет с загребским «Динамо».

Ранее бывший тренер сборной России по футболу, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев заявил, что выступление российских клубов в еврокубках в текущем сезоне можно назвать провалом. Депутат выделил «Краснодар» как единственное светлое пятно на общем негативном фоне, передавал NEWS.ru.