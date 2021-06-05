Гол Соболева с пенальти помог сборной России обыграть Болгарию

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Все игроки сборной Бразилии по футболу категорически против того, чтобы турнир Кубок Америки — 2021 проводился на их родине. Мнение команды высказал полузащитник и капитан сборной Каземиро, передаёт Sport24.

Все знают нашу позицию по проведению Кубка Америки в Бразилии. Яснее и быть не может. Мы хотим ещё громче высказать своё мнение после игры с Парагваем 8 июня. Такая точка...