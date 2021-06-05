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Гол Соболева с пенальти помог сборной России обыграть Болгарию

19:52, 05 июня 2021

Сборная России под руководством Станислава Черчесова обыграла команду Болгарии в контрольном матче — 1:0.

Единственным голом во встрече отметился Александр Соболев. Нападающий сборной России реализовал его на 84 минуте встречи.

Контрольный матч против сборной Болгарии проходил на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Следующую встречу подопечные Черчесова проведут против команды Бельгии 12 июня в рамках чемпионата Европы по футболу.

Ранее сообщалось, что блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова назначить Антона Шунина основным вратарём национальной команды.

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