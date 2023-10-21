Гол с пенальти спас лидера РПЛ «Краснодар» от первого поражения в турнире

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Краснодар», лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ), благодаря голу с пенальти ушел от поражения в матче 12-го тура в Калининграде против «Балтики». Игра 12-го тура завершилась со счетом 2:2.

«Краснодар» забил первым, отличился Джон Кордоба на 17-й минуте. Затем южане пропустили два мяча, но благодаря точному удару Эдуарда Сперцяна с 11-метровой отметки во втором тайме избежали первого поражения в турнире. В составе хозяев в этой встрече голами отметились Максим Кузьмин (24-я минута) и Анхело Энрикес (36-я).

«Краснодар» остался единственной командой в РПЛ, идущей без поражений в нынешнем сезоне. Его форвард Кордоба забил в третьем матче турнира подряд. Южане набрали 28 очков и продолжают занимать первое место в турнирной таблице. На втором месте — самарские «Крылья Советов», имеющие в активе 21 очко и одну игру в запасе. «Балтика» теперь занимает 13-ю строчку в таблице с 11 очками.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии и игрок клуба «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии Неймар получил тяжелейшую травму — разрыв передней крестообразной связки и мениска. Инцидент произошел в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года со сборной Уругвая в ночь на 18 октября. 31-летний форвард покинул поле в концовке первого тайма на носилках. Бразильская сборная проиграла со счетом 0:2.