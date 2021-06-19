Гол Роналду не спас Португалию от поражения в матче с Германией на Евро

https://static.news.ru/photo/4218210c-d128-11eb-b1ff-96000091f725_660.jpg Криштиану Роналду Фото: AP/TASS

Сборная Германии обыграла Португалию во втором туре чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счётом 4:2 в пользу немцев. За хозяев отличились Кай Хаверц (51-я минута) и Робин Гозенс (60), также два мяча португальцы забили в свои ворота: Рубен Диаш (35) и Рафаэль Геррейро (39). За гостей мячи забивали Криштиану Роналду (15) и Диогу Жота (67).

Таким образом, сборная Германии набрала три очка, столько же осталось у действующих чемпионов Европы (португальцев). Лидирует в группе F сборная Франции с четырьмя очками, в активе Венгрии — одно.

Ранее в субботу французы с венграми сыграли вничью — 1:1. В первом тайме той встречи капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар и покинул поле.