Бразилия победила Японию благодаря голу Неймара с пенальти

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Сборная Бразилии по футболу обыграла команду из Японии со счетом 1:0 в рамках товарищеского матча, прошедшего 6 июня в Токио. Единственный мяч в ворота забил бразильский форвард Неймар.

Нападающий французского клуба «ПСЖ» провел на поле весь матч и смог создать минимальный перевес лишь на 77-й минуте, забив мяч с пенальти. У японцев отыграться не получилось, несмотря на относительно равный поединок.

Таким образом бразилец разрушил беспроигрышную серию игр сборной Японии. Несколькими днями ранее та в товарищеском матче разгромила команду из Парагвая со счетом 4:1.

11 июня сборная Бразилии проведет еще одну товарищескую игру с Аргентиной. Ближайший же матч сборной Японии с Германией состоится в ноябре в рамках чемпионата мира по футболу.