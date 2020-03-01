https://static.news.ru/photo/57994342-5be7-11ea-86a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб «Сочи»/twitter.com

Футбольный клуб «Сочи» уступил тульскому «Арсеналу» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:2.

Счёт на пятой минуте матча открыл нападающий «Арсенала» Евгений Луценко. На 64-й минуте встречи равновесие восстановил форвард «Сочи» Александр Кокорин. На шестой добавленной к матчу минуте второй гол забил Луценко, который позволил «Арсеналу» набрать три очка.

На данный момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 28 очков. «Сочи» находится на последнем месте, набрав 15 очков.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0. В других матчах 20-го тура РПЛ самарские «Крылья Советов» на своём поле в меньшинстве сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1), а екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА (1:1). Также петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» не смогли забить друг другу мячи в матче РПЛ (0:0), а «Ростов» на домашнем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).