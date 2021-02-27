Гол Глушакова принёс «Химкам» победу над «Уфой»

https://static.news.ru/photo/70a5580a-7903-11eb-aaea-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/fckhimki_official

Программа 20-го тура РПЛ продолжилась в подмосковных Химках, где одноимённая команда принимала «Уфу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Все мячи были забиты во второй половине встречи. На 49-й минуте форвард химчан Мохамед Конате замкнул прострел Ильи Кухарчука и открыл счёт. А 13 минут спустя Денису Глушакову никто не помешал точно пробить из центра штрафной — «Химки» повели 2:0.

Вскоре они остались в меньшинстве — всё тот же Кухарчук схлопотал вторую карточку. Но использовать численное преимущество и увезти из Подмосковья хотя бы одно очко гости не смогли. Единственное, чем они ответили, — гол Владислава Камилова, забитый уже на исходе компенсированного времени.

После этого успеха «Химки» вышли на девятое место, набрав 28 очков и сравнявшись с «Локомотивом» и «Рубином». Однако эти команды свои матчи 20-го тура ещё не провели. Вечером в субботу «Локо» выйдет на поле стадиона в Черкизово против ЦСКА. А в воскресенье «Рубину» предстоит выездной матч против «Спартака», на днях подписавшего полузащитника Квинси Промеса.

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