Гол Бистровича помог ЦСКА обыграть «Уфу»

https://static.news.ru/photo/7c6fd586-fb43-11ea-ab5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfc_cska/vk.com

На стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана состоялся матч 8-го тура Российской премьер-лиги, победителем которого стал московский ЦСКА, который обыграл «Уфу» со счётом 1:0.

Автором единственного гола в ворота хозяев стал полузащитник «армейцев» Кристиян Бистрович.

Защитник «армейцев» Георгий Щенников слева зашёл в штрафную и сделал пас на форварда Фёдора Чалова, который был спиной к воротам. Форвард пробросил мяч на хорватского хавбека, и тот пробил точно в угол.

Сейчас у ЦСКА 16 очков и второе место в турнирной таблице чемпионата России. У «Уфы» — 5 очков и 14 строчка.

В следующий раз подопечные Вадима Еремеева встретятся с «Зенитом». Матч назначен на 26 сентября. ЦСКА и «Локомотив» выйдут на поле 27 сентября.

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