Глушаков выложил трогательное фото с самой красивой футболисткой

https://static.news.ru/photo/812abaaa-4c2e-11eb-a255-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: glushak8/instagram.com

Полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков выложил в социальной сети нежное фото с самой красивой футболисткой России Ксенией Коваленко.

Любите и берегите друг друга! Будьте здоровы и счастливы! — написал Глушаков в социальной сети.

Стоит отметить, что данный снимок является первым совместным фото пары. Известно, что Глушаков и Коваленко стали встречаться летом 2020 года. Долгое время спортсмены интриговали болельщиков, оставляя неоднозначные комментарии под фотографиями друг друга. В сентября минувшего года Глушаков подтвердил информацию о романе с игроком ЦСКА Ксенией Коваленко.

Примечательно, что в 2014 году Коваленко попала в рейтинг самых сексуальных женщин мира. Девушка стала самой красивой футболисткой России.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник женской команды ЦСКА Ксения Коваленко, встречающаяся с хавбеком «Химок» Денисом Глушаковым, рассказала об отношении футболиста к «Спартаку».

По словам Коваленко, ей очень обидно за то, как болельщики относятся к Глушакову. Футболист всегда больше думает о других людях, нежели о себе. Нередко такое отношение к окружающим идёт ему во вред, считает Коваленко.