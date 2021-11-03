Глушаков: в последнее время больно смотреть на «Спартак»

Полузащитник футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков поделился мнением о нынешней ситуации в московском «Спартаке». Он заявил, что ему больно смотреть за происходящим в бывшей команде.

Последнее время больно смотреть на «Спартак», как фанаты кричат, болельщики переживают. Есть волнения и переживания, представляю, как ребятам сейчас тяжело, когда на них кричат за то, что нет результата. Всё ещё зависит от менеджмента. Кто-то приходит и хочет поднять «Спартак». Кто-то, наоборот, хочет заработать на клубе. Ну, после чемпионского сезона распродать весь состав и утопить, — приводит «Чемпионат» слова Глушакова в эфире программы «Футбол России».

По словам хавбека «Химок», сейчас «Спартак» занимает не своё место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Глушаков считает, что клуб располагает финансами и поддержкой, а также имеет в составе хороших игроков, но при этом не может добиться результата.

После 13 туров «Спартак» имеет в активе 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее нападающий английского «Лестера» Патсон Дака поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги Европы. По его словам, коллектив из Туманного Альбиона не может позволить себе проиграть.