Глушаков рассказал, как поставил лайк под постом с критикой Карреры

https://static.news.ru/photo/0570de74-7d64-11ea-84b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал новые подробности конфликта с бывшим тренером московского «Спартака» Массимо Каррерой, который начался после того, как футболист поставил лайк под постом с критикой наставника.

Увидел фото Назарова в шапке с названием благотворительного фонда и поставил лайк. А к вечеру как началось... Каррера, конечно, психанул. Но к этому уже шло, он хотел поменять капитана, — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

Ранее, как писал NEWS.ru, Глушаков назвал эффективные, на его взгляд, способы защиты от коронавируса. Он рассказал, что «дедовские методы — лук и чеснок — всегда спасали».