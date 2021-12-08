Глушаков о Гамуле: не верится, что такой яркий человек ушёл из жизни

Полузащитник подмосковного футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков признался, что был шокирован, узнав о смерти бывшего главного тренера «Ростова» Игоря Гамула. Спортсмен признался «Спорт-Экспрессу», что в последний раз созванивался с ним месяц назад.

Грустно. Был шокирован, когда узнал об этом. До сих пор не верится, что такой яркий и жизнерадостный человек ушёл из жизни. Созванивались месяц назад, говорили, — сказал Глушаков.

Футболист выразил сочувствие близким и заявил, что Гамула был для него «настоящим другом». Также хавбек отметил, что тот был отзывчивым, ценил и уважал всех, независимо от возраста.

В бытность тренером Гамула возглавлял «Черноморец», «Закарпатье», «Даугаву» и «Гераклион». В «„Ростов“» он пришёл в 2011 году и работал в нём на протяжении следующих шести лет. Год спустя Гамула вернулся в команду в должности селекционера и покинул лишь в 2020-м.

Ранее сообщалось, что Гамула скончался на 62-м году жизни. Причины смерти не называются. В клубе «Ростов» выразили соболезнования родным и близким специалиста.