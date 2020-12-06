Глушаков назвал матч с ЦСКА самым сложным из всех

https://static.news.ru/photo/076d8dfc-3854-11eb-a29b-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki_official/vk.com

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Химки», на своей странице в социальной сети высказался относительно прошедшего матча подмосковной команды против столичного ЦСКА. Хавбек назвал состоявшуюся встречу самой сложной из всех.

Игра прошла в воскресенье, 6 декабря. В матче 17-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА сыграл вничью с «Химками». Игра завершилась со счётом 2:2. На 40-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Никола Влашич. В начале второго тайма Илья Кухарчук сравнял счёт, точно пробив в ближний угол мимо Игоря Акинфеева. Вскоре Резиуан Мирзов вывел химчан вперёд. Через какое-то время ЦСКА смог сравнять счёт стараниями Ильи Шкурина.

По словам Дениса Глушакова, это матч был самым тяжёлым из всех проведённых в сезоне. Полузащитник отметил, что в ЦСКА играют быстрые и техничные футболисты, в противостоянии с которыми ожесточённая спортивная борьба происходила на каждом участке поля. Как подчеркнул Глушаков, подмосковной команде было тяжело.

В целом игрок остался не очень доволен встречей. Он отметил, что химчане успешно действовали в борьбе и на перехватах мяча, однако были и ошибки, по большей степени связанные с действиями в атаке и продвижением к воротам соперника.

В любом случае команда — бойцы. Самоотдача — топ. Перестроились во втором тайме, заиграли лучше и по такой игре, наверное, всё же приобрели одно, а не потеряли два. Двигаемся дальше, есть куда расти, — написал полузащитник в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, «Спартак» разгромил «Тамбов» в домашней встрече 17-го тура Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 5:1.

В составе «красно-белых» по два мяча забили швед Джордан Ларссон (27-я и 83-я минуты) и аргентинец Эсекьель Понсе (64-я и 92-я минуты). Также голом отличился французский легионер московского клуба Самюэль Жиго (87-я минута). За «Тамбов» на 65-й минуте забил Герман Онугха.