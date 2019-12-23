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Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как относится к владельцу и президенту московского футбольного клуба Леониду Федуну.

Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не...