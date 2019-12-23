Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков выразил благодарность бывшему наставнику московского «Спартака» Массимо Каррере.
Были на него какие-то обиды, но я искренне благодарю его за чемпионский сезон — мы были крепкой, боеспособной командой, выиграли титулы вместе, —
цитируетГлушакова Sport24.
Ранее стало известно, что Каррера стал главным тренером греческого футбольного клуба АЕК, писал NEWS.ru. Глушаков также пожелал итальянскому специалисту удачи в новой команде.
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