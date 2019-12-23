https://static.news.ru/photo/240cd9c2-258b-11ea-ace5-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: Александр/Global Look Press

Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как относится к владельцу и президенту московского футбольного клуба Леониду Федуну.

Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, — цитирует Глушакова Sport24.

Ранее Глушаков заявил, что хочет поскорее закрыть тему личной жизни и отношений с бывшей женой, чтобы это перестало быть достоянием общественности, писал NEWS.ru.