Полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Денис Глушаков рассказал о том, как относится к владельцу и президенту московского футбольного клуба Леониду Федуну.
Это вообще святой человек, ему памятник надо ставить где-нибудь возле стадиона. Какой красивый сделал дом для народной команды, базу построил. Леонид Федун любит «Спартак». Болельщикам надо молиться, чтобы он не продал клуб, — цитирует Глушакова Sport24.
Ранее Глушаков заявил, что хочет поскорее закрыть тему личной жизни и отношений с бывшей женой, чтобы это перестало быть достоянием общественности, писал NEWS.ru.