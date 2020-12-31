Главный врач «Ростова» порекомендовал россиянам коктейль от похмелья

https://static.news.ru/photo/1f8e1152-4cf1-11eb-bd5e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шуляк Фото: fcrostov/vk.com

Главный врач футбольного клуба «Ростов» Владимир Шуляк посоветовал жителям России крайне оригинальный коктейль от похмелья. По словам футболистов, он действительно спасает от недомогания после пышных празднеств.

Владимир Шуляк приготовит коктейль из очень простых ингредиентов. Мы уверены, что у каждого дома есть всё для создания живительного напитка, — говорится в сообщении футбольного клуба, опубликованного в социальной сети.

Напомним, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» находится на пятой позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что исландский футболист Арнор Сигурдссон заявил о возможном уходе из российского ФК ЦСКА. По его словам, он не совсем доволен своим положением в команде.

В сезоне-2020/2021 спортсмен провёл 19 матчей за «армейцев» в чемпионате РФ и Лиге Европы (ЛЕ), отметившись двумя голами. При этом полузащитник только шесть раз выходил на поле с первых минут.