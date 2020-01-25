https://static.news.ru/photo/a1b2d71e-3f6c-11ea-87f6-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак впервые станет дедушкой.

Дочь Сергея и Анны Семак 20-летняя Майя Семак ждёт мальчика.

Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, — написала в Instagram Анна Семак.

Сама Майя выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой видно округлившийся живот.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.