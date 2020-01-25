Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак впервые станет дедушкой.
Дочь Сергея и Анны Семак 20-летняя Майя Семак ждёт мальчика.
Пока молодые ребята будут продолжать учиться, нам с дедушкой будет в радость помогать воспитывать малыша, —
написалав Instagram Анна Семак.
Сама Майя выложила на своей странице в Instagram фотографию, на которой видно округлившийся живот.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос болельщиков в Instagram по поводу аренды Александра Кокорина в «Сочи», заявил, что нападающий нужен питерцам, писал NEWS.ru.
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