Главный тренер «Зенита» Семак впервые стал дедушкой

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Таким образом, на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» 44-летний наставник «Зенита» выйдет в новом качестве. По итогам этого матча петербургский клуб может досрочно стать чемпионом России сезона-2019/20.
«Зенит» в 25-м туре чемпионата России добыл выездную победу у «Тамбова» (2:1) в компенсированное время, писал ранее NEWS.ru. Благодаря этой победе «Зенит» продлил беспроигрышную серию в турнире до 14 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 59 очков.