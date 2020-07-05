Футбол

Главный тренер «Зенита» Семак впервые стал дедушкой

15:29, 05 июля 2020
Сергей Семак Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак 5 июня впервые стал дедушкой.

Ребёнок родился у 20-летней дочери Майи Семак.

Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой, - написала супруга специалиста Анна Семак на своей странице в Instagram.

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Таким образом, на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» 44-летний наставник «Зенита» выйдет в новом качестве. По итогам этого матча петербургский клуб может досрочно стать чемпионом России сезона-2019/20.

«Зенит» в 25-м туре чемпионата России добыл выездную победу у «Тамбова» (2:1) в компенсированное время, писал ранее NEWS.ru. Благодаря этой победе «Зенит» продлил беспроигрышную серию в турнире до 14 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга упрочил лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 59 очков.

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