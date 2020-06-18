Главный тренер «Ювентуса» назвал проблему Роналду

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сообщил, что РФС на данный момент не обсуждает вопрос увеличения количества болельщиков на стадионах на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сейчас мы не обсуждаем вопрос увеличения до 30 процентов. Мы должны быть уверены, что это работает.​После того, как пройдёт первый тур, мы проведём анализ по последующим шагам. Наша задача —...