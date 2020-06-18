Футбол

Главный тренер «Ювентуса» назвал проблему Роналду

14:45, 18 июня 2020
Маурицио Сарри Маурицио Сарри Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Ювентус» Маурицио Сарри рассказал, чего на данный момент не хватает нападающему команды Криштиану Роналду.

Что с Роналду? Ему не хватает резкости для того, чтобы делать то, что у него получается лучше всего, — цитирует Сарри Football Italia.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в финальном поединке Кубка Италии, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме, неаполитанский клуб «Наполи» в серии послематчевых пенальти взял верх над туринским «Ювентусом» — 4:2. Наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо завоевал первый трофей в своей тренерской карьере.

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