Главный тренер Валерий Карпин останется в «Ростове»

https://static.news.ru/photo/8956aa46-c4fb-11ea-9f22-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство футбольного клуба «Ростов» опровергло информацию о кадровых изменениях в составе коллектива.

Это неправда, - приводит слова президента «желто-синих» Арташеса Арутюнянца официальный сайт команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что стан «Ростова» могут покинуть главный тренер Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

Ранее футбольный клуб «Оренбург» сыграл вничью с «Ростовом» в домашнем матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 0:0. После 28 матчей «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Оренбург» с 24 очками в активе находится на последней строчке, писал NEWS.ru.