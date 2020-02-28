https://static.news.ru/photo/cf372fa6-5a0f-11ea-a0db-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско заявил, что рад, что межсезонье закончилось.

Я очень скучал по вам, и ждал эту пресс-конференцию. Я счастлив, что закончилось межсезонье и мы начинаем вторую часть чемпионата. Мы все рвёмся в бой. Это то, что мы действительно ждали, — сказал он на брифинге для СМИ.

Тренер добавил, что сборы пошли команде на пользу.

Уверен, ни один тренер не скажет вам, что после сборов идёт что-то не так. Все будут утверждать, что сделали всё возможное. Но игра всё расставит на свои места. В ближайшее время мы увидим наши плоды, — сказал он.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» — «Динамо» состоится 29 февраля в 16:30 мск.

Ранее Тедеско заявил, что следил за игроками «Динамо» в межсезонье, писал NEWS.ru.