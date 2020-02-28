Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско заявил, что за следил за игроками «Динамо» в межсезонье, с которыми «красно-белые» сыграют в 20-м туре РПЛ.
«Динамо» в декабре неплохо сыграли, одержали много важных побед. Мы следили в межсезонье, смотрели товарищеские матчи, они пробовали разные схемы. У них отличные игроки, плюс присоединился Николай Комличенко. Будет непросто, — сказал Тедеско на пресс-конференции.
Матч 20-го тура Российской премьер-лиги состоится 29 февраля в 16:30 мск.
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