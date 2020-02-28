Фото: FC Spartak Moscow, ФК

Первый после зимней паузы тур чемпионата России по футболу украсит столичное дерби «Динамо» и «Спартака». «Бело-голубые» шуточным видеороликом анонсировали предстоящий поединок против земляков, который состоится 29 февраля.

В ролике спартаковцы Георгий Джикия и Самюэль Жиго поют и танцуют под динамовскую песню. Ролик размещён на YouTube-канале «Динамо». Для монтажа была использована запись с YouTube-канала «Спартака», на которой защитники...