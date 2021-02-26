Тедеско отреагировал на интерес к «Шальке-04»

https://static.news.ru/photo/0e4d218e-7821-11eb-b759-96000091f725_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал слухи об интересе к его персоне со стороны немецкого «Шальке-04».

Я ни на секунду не думал, что будет со мной после окончания моего контракт в «Спартаке» в сентябре. Я сейчас полностью сконцентрирован на команде. Вопросы об интересе со стороны «Шальке-04» интересуют больше прессу, — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско может вернуться к работе в клубе Бундеслиги «Шальке». Соответствующий вариант уже обсуждало руководство гельзенкирхенцев. Тедеско был главным тренером немецкого клуба с 2017 по 2019 год, после чего перешёл в московский клуб, писал NEWS.ru.