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Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что ситуация с билетами на матчи турнира, которые попали в руки перекупщикам, должна стать предметом рассмотрения других органов.

Мы не имели отношения к распространению этих билетов. Ситуация с этими билетами должна стать предметом рассмотрения других органов, но не оргкомитета Евро-2020, — цитирует Сорокина РИА Новости. Он также отметил,...