Главный тренер пражского футбольного клуба «Славия» Йиндржих Трпишовский отклонил предложение московского «Локомотива».
Источник iDNES.cz сообщает, что «Локомотив» интересовался чешским специалистом и его тренерским штабом, однако Трпишовский решил продолжить работу в «Славии».
Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил, что считает необоснованными разговоры об отставке главного тренера команды Юрия Сёмина, писал NEWS.ru.
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