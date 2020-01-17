Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Главный тренер пражского футбольного клуба «Славия» Йиндржих Трпишовский отклонил предложение московского «Локомотива».

Источник iDNES.cz сообщает, что «Локомотив» интересовался чешским специалистом и его тренерским штабом, однако Трпишовский решил продолжить работу в «Славии».

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил, что считает необоснованными разговоры об отставке главного тренера команды Юрия Сёмина, писал NEWS.ru.

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