Главный тренер сборной Франции рассказал о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/a983bc54-4dc8-11eb-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, хочет ли он попробовать выиграть Лигу чемпионов после завершения карьеры в национальной команде.

Так, контракт наставника истекает в конце чемпионата мира 2022 года.

У меня была возможность выиграть Лигу чемпионов, но я ей не воспользовался. Выиграю ли я этот турнир? Я такой цели не преследую, — отметил Дешам, слова которого приводит TF1.

Он также добавил, что с каждым днём становится всё ближе к завершению карьеры. После этого начнётся совершенно другая жизнь, заверил Дешам.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может завершить свою карьеру позднее, чем это планировалось.

По его словам, ему как наставнику очень сильно помогает опыт.