https://static.news.ru/photo/796efd0e-3473-11ea-a7fa-fa163e074e61_660.jpg Рустам Минниханов и Леонид Слуцкий Фото: president.tatar.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провёл встречу с главным тренером казанского футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким.

Минниханов и Слуцкий на встрече в Доме правительства обсудили вопросы развития футбола в целом и клуба «Рубин» в частности, затронули тему подготовки футболистов, а также обсудили вопрос строительства крытых футбольных манежей в районах республики, отмечается в сообщении на официальном сайте главы Татарстана.

Ранее «Рубин» расторг контракт с защитником Виталием Денисовым по соглашению сторон. Также казанскую команду покинул исландский нападающий Видар Кьяртанссон, принадлежащий «Ростову». Клубы досрочно разорвали арендное соглашение, писал NEWS.ru.