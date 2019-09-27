Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оценил игру полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса.
По его словам, российский футболист постоянно прогрессирует.
Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас, — заметил тренер.
Он считает, что Головину лучше удаётся обострять игру, передаёт
Ранее News.ru писал, что Александр Головин вошёл в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии авторитетного французского спортивного издания L'Equipe. В игре против «Ниццы» Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. 23-летний хавбек назвал этот матч