Александр Головин Александр Головин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим оценил игру полузащитников команды Александра Головина и Сеска Фабрегаса.

По его словам, российский футболист постоянно прогрессирует.

Сейчас он больше подходит на роль плеймейкера, чем Фабрегас, — заметил тренер.

Он считает, что Головину лучше удаётся обострять игру, передаёт Ligue1.

Ранее News.ru писал, что Александр Головин вошёл в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии авторитетного французского спортивного издания L'Equipe. В игре против «Ниццы» Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. 23-летний хавбек назвал этот матч лучшим в своей карьере.

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