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Нидерландский футбольный клуб «Рода» из Керкраде сыграл вничью с «Де Графсхапом» из Дутинхема во втором дивизионе страны. Во время игры фанаты выгнали со стадиона владельца первой команды Маурисио Гарсию де ла Вегу.

Поклонники «Роды» обвинили мексиканского функционера в том, что он не инвестировал в клуб, несмотря на свои обещания. Игра «Роды» и «Де Графсхапа» завершилась со счётом 1:1. Ранее News.ru писал, что...