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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заболел коронавирусом

19:47, 16 ноября 2020
Стефано Пиоли Стефано Пиоли Фото: Fabioferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом.

Информация о заражении Пиоли появилась 14 ноября, однако для подтверждения диагноза потребовалось проведение повторного теста. Результат от 16 ноября показал наличие вируса у наставника.

Как уточняется, в настоящее время Пиоли находится на карантине. Ближайший матч «Милан» будет играть без наставника, передаёт Football Italia.

22 ноября «Милан» должен встретиться с «Наполи». Игра начнётся в 22:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19. Тестирование проводилось в Стамбуле.

В настоящее время по данному факту проводится повторная проверка.

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