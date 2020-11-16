Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заболел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e5c6dc48-282d-11eb-a38a-fa163e074e61_660.jpg Стефано Пиоли Фото: Fabioferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заразился коронавирусом.

Информация о заражении Пиоли появилась 14 ноября, однако для подтверждения диагноза потребовалось проведение повторного теста. Результат от 16 ноября показал наличие вируса у наставника.

Как уточняется, в настоящее время Пиоли находится на карантине. Ближайший матч «Милан» будет играть без наставника, передаёт Football Italia.

22 ноября «Милан» должен встретиться с «Наполи». Игра начнётся в 22:45 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на COVID-19. Тестирование проводилось в Стамбуле.

В настоящее время по данному факту проводится повторная проверка.