Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин решением Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицирован на одну игру.
Прямой красной карточки не было, но это автоматическая дисквалификация на один матч, — заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
В матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0) Сёмин на 14-й минуте получил желтую карточку за ругань в адрес судейской бригады, а на 25-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин показал Сёмину красную карточку за претензии в адрес судей.
По словам Григорьянца, было установлено, что со стороны тренера «железнодорожников» не было неценурной брани.
Таким образом, Сёмин пропустит игру 21-го тура против «Ахмата».
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.
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