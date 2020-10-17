Главный тренер «Локомотива» оценил игру Зе Луиша в матче с «Уфой»

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Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич прокомментировал победу над «Уфой» со счётом 1:0 в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Была тяжёлая игра, «Уфа» — известная команда в России. Мы только вчера собрались, перед стартом Лиги чемпионов это важные три очка, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Во втором тайме на замену вышел новичок «железнодорожников», бывший игрок «Спартака» Зе Луиш. Фанаты встретили его оскорбительными кричалками в адрес непримиримого соперника, однако на его игре это не отразилось. Именно он сыграл одну из ключевых ролей, сделав успешный пас на Гжегожа Крыховяка, который забил второй гол в текущем чемпионате.

Невозможно сразу сказать, насколько готов Зе Луиш, но точно не на 100%. Ему нужно время. Конечно, если будет нужно, то он выйдет и в стартовом составе, но пока будет выходить на замену. Я доволен тем, как он играл 30-35 минут, к тому же, сделал ассистента, — добавил тренер.

Кроме того, специалист отметил, что «Локомотив» начинает готовить молодых игроков, которые ещё не успели проявить себя в высшем дивизионе, для дебюта в ближайшее время.

У нас хорошие ребята, у которых нет опыта в РПЛ, но тренируются с нами, постепенно готовим их. Перед нами складывается трудная ситуация в виду плотного графика, я уверен, что они справятся, когда выйдут на поле, — заключил он.

Как писал NEWS.ru, главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов рассказал, что проигрыш команды в матче с «Локомотивом» ничего не предвещало. Футболисты выиграли очень много борьбы и находили игру через зоны, но в концовке первого тайма перестали контролировать мяч, больше играли в обороне. Тоже стало происходить и во втором тайме. Наставник клуба подчеркнул, что не видит ничего страшного в этом поражении.