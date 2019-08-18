Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» со счётом 2:1.
Два разных тайма. В первом тайме доминировало «Динамо», и у нас было много сложностей. У хозяев было больше владения мячом и единоборств. Но я благодарен игрокам, которые правильно восприняли ситуацию, во втором тайме переломив игру. Матч был тяжёлый и интересный, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru.
Кроме того, специалист заявил, что новичка «железнодорожников» Луку Джорджевича очень сложно оценить.
Оценить Джорджевича сложно, он мало времени провёл. Вышел, выполнил установки сохранить результат, — сказал он.
Также наставник ответил на вопрос News.ru о состоянии Мацея Рыбуса.
У Рыбуса травма. К следующей игре должен быть готов, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Динамо» со счётом 1:2 во время матча шестого тура Российской премьер-лиги благодаря двум голам Алексея и Антона Миранчуков. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.