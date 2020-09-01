Главного тренера «Краснодара» Мусаева дисквалифицировали на один матч

https://static.news.ru/photo/802b5986-ec5f-11ea-b9c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев был дисквалифицирован на одну игру после матча с «Ростовом».

Игра шестого тура РПЛ закончилась со счётом 1:1. После матча Мусаев вышел на поле и поаплодировал в сторону главного арбитра встречи Сергея Карасёва. Судья отметил в своём рапорте, что главный тренер «Краснодара» не оскорблял его и не использовал ненормативную лексику.

Позже Мусаев принёс извинения за свой поступок и заявил, что так нельзя было поступать. Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц отметил, что учитывая все обстоятельства дела, тренера «Краснодара» дисквалифицировали на одну игру.

NEWS.ru писал, что «Краснодар» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК — «Бенфика». Матч этих команд пройдёт 15 сентября.