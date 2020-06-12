Главный тренер «Динамо» Новиков получил лицензию Pro

https://static.news.ru/photo/495701c2-aca3-11ea-bf59-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Новиков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Кирилл Новиков успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии высшей категории — Pro.

Специалист защитил работу на тему: «Конфликты в команде и способы их решения», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в состав комиссии входили Никита Симонян, Михаил Гершкович, Вячеслав Варюшин, Андрей Лексаков, Михаил Полишкис и Александр Мирзоян.

Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после того, как Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 0:2 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже «Динамо» заключило новый трудовой договор с Новиковым до конца сезона-2019/20, официально назначив его на пост главного тренера основной команды.

В декабре 2019 Новиков подписал новый контракт с «бело-голубыми» на полтора года, писал NEWS.ru.