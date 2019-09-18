https://static.news.ru/photo/1517c5ea-da26-11e9-80ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что решение об участии хорватского защитника Звонимира Шарлии в матче Лиги Европы против болгарского «Лудогорца» будет принято после совещания с врачами.

Завтра оценим состояние Шарлии и примем решение после общения с ним и нашими врачами. Если есть хоть минимальная вероятность усугубить повреждение, мы рисковать не будем, — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Первый матч группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Лудогорцем» состоится 19 сентября в 22:00.

Ранее полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что ЦСКА будет делать всё для победы в этом матче.