https://static.news.ru/photo/6c1a4488-1925-11ea-acb8-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 19-го тура чемпионата РФ против «Краснодара» обругал бригаду арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Наставник во время разговора с судьями в нецензурной форме обвинил арбитров в том, что они занимаются не тем, чем следует.

Ранее News.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч в игре на 15-й минуте забил полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Нападающий «Краснодара» Ари сравнял счёт на 63-й минуте. Именно он был признан лучшим игроком матча.

Активные фанаты обоих клубов покинули трибуны после первого тайма в знак солидарности с болельщиками «Спартака».