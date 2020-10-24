Главный тренер ЦСКА Гончаренко оценил победу над «Арсеналом» со счётом 5:1

https://static.news.ru/photo/1f7b22f4-17bd-11eb-9017-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/pfc_cska

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги со счётом 5:1.

В первом тайме мы пробовали измотать соперника и найти пространство. Не могу сказать, что мы плохо атаковали, но мало довели атак до створ. Победа закономерна, во втором тайме создали много моментов и доминировали в хорошем ключе, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, Георгий Щенников вернётся в строй команды через неделю или чуть больше. Что касается Марио Фернандеса, то игрок самостоятельно оценит своё физическое состояние, но есть предположение, что к четвергу, 29 октября, футболист будет готов во всеоружии.

Как писал NEWS.ru, тренер «Арсенала» Сергей Подпалый заявил, что его подопечные не очень хорошо провели первый там, а второй — провалили. Он подчеркнул, что «армейцы» больше владели мячом и территориальным преимуществом.

Ранее «Ахмат» обыграл «Уфу». Встреча прошла в Грозном и закончилась со счётом 3:1. В составе хозяев дважды отличился Бернард Бериша, ещё один гол забил нападающий Владимир Ильин. Гости сумели отыграть один мяч на 56-й минуте, когда ворота грозненской команды поразил Азер Алиев.