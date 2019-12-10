https://static.news.ru/photo/73a03d3a-1c03-11ea-9c91-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три игры (одна — условно) за нецензурные выражения в адрес судьи после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Гончаренко совершил такое же, что в матче «Сочи». Поскольку это рецидив, то применение условных санкций было отменено. Один матч условный стал реальным. Наказание звучит так: дисквалифицировать Гончаренко на три матча РПЛ — два матча реально плюс один условно, и оштрафовать на 100 тысяч рублей, — сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц журналистам, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее главный тренер ЦСКА Гончаренко после матча против «Краснодара» обругал бригаду арбитров во главе с Василием Казарцевым. Наставник во время разговора с судьями в нецензурной форме обвинил арбитров в том, что они занимаются не тем, чем следует, писал NEWS.ru.

До этого в перерыве матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) белорусский наставник московской команды выражал недовольство главному судье встречи Станиславу Васильеву в нецензурной форме, что попало в эфир телеканала «Матч! Премьер». За это он был дисквалифицирован на два матча (один — условно).