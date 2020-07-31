«Договорняка» не было: главный тренер «Чайки» осудил обыски в клубе

https://static.news.ru/photo/24bb8850-d350-11ea-b2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-chayka.ru

Главный тренер футбольной команды «Чайка» Магомед Адиев назвал произволом обыски на административных объектах клуба, в том числе и в главном офисе. Он заявил, что не верит в участие спортсменов в договорных матчах.

По его словам, клуб является максимально прозрачным, однако происходящее может негативно отразиться на финансовом положении команды.

Такой клуб и такого президента нужно стараться поддерживать, чтобы больше людей из бизнеса было в футболе. А мы, получается, сами гробим то, что у нас есть. <...> Президенту это не понравится, и он перестанет в футбол вкладываться. И что мы от этого выиграем? Я немного даже удивлён поведением некоторых органов, — цитирует Адиева Sport24.

Он добавил, что президент клуба — ростовский бизнесмен Андрей Чайка — «старается, чтобы клуб развивался и за своим имиджем серьёзно следит».

Главный тренер также высказал недовольство, что неприятная для команды история длится уже больше года. При этом, подчеркнул он, никаких доказательств участия спортсменов в «договорняках» так и не было найдено.

Если бы что-то предосудительное было, уже давно последовали бы санкции со стороны спортивного руководства, выразил уверенность Адиев.

Клуб «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области стал объектом расследования по уголовному делу о неспортивном характере игры Профессиональной футбольной лиги против команды «Черноморец». Матч состоялся 13 мая 2019 года.

Как писал NEWS.ru, после игры в Песчанокопском МВД возбудило уголовное дело по ч.1 и ч.3 ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».