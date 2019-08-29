https://static.news.ru/photo/8f6e4786-ca97-11e9-9944-fa163e074e61_660.jpg Рикарду Са Пинту Фото: Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» со счётом 2:1 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы.

Игра далась очень сложно в связи с потерей двух главных игроков, но мы чувствуем гордость за прошедший матч. Никакая победа не даётся без боли, и несмотря на сложности, нам удалось найти свою игру, понять, как следует проводить матч и какие шаги нужно предпринять для достижения победы. Именно это помогло достичь цели, — сказал Пинту на пресс-конференции.

Кроме того, он объяснил, мог ли московский коллектив переломить ход игры.

«Спартак» принимал меры поразить ворота, он прессинговал, атаковал, однако присутствовал дисбаланс, когда команда пропустила два мяча. Не будь этого, игра могла бы сложиться по-другому. «Брага» выиграла так, как любит выигрывать «Спартак», — заключил он.

Как писал News.ru, «Спартак» проиграл «Браге» со счётом 1:2 в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира. Первая игра закончилась минимальным поражением московской команды (0:1). Общий счёт после двух игр 1:3.