Футбол

Главный тренер «Боруссии» получил травму, празднуя гол Холанда

19:46, 13 июня 2020 165
Люсьен Фавр Люсьен Фавр Фото: Lars Baron/dpa/Global Look Press

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму, празднуя гол своей команды на последней минуте матча 31-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (1:0).

В конце матча вышедший на замену Эрлинг Холанд забил мяч в ворота соперника. На радостях Фавр несколько раз подпрыгнул, после чего захромал и схватился за левую ногу.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Его соглашение с немецким клубом действует до июня 2024 года. Он провёл за дортмундскую команду 12-й матч, забив 11 голов.

Ранее Холанд был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Норвежец сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1), писал NEWS.ru.

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