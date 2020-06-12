Главный тренер «Боруссии» получил травму, празднуя гол Холанда

https://static.news.ru/photo/b7b2d6de-ad96-11ea-ae83-fa163e074e61_660.jpg Люсьен Фавр Фото: Lars Baron/dpa/Global Look Press

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр получил травму, празднуя гол своей команды на последней минуте матча 31-го тура чемпионата Германии с «Фортуной» (1:0).

В конце матча вышедший на замену Эрлинг Холанд забил мяч в ворота соперника. На радостях Фавр несколько раз подпрыгнул, после чего захромал и схватился за левую ногу.

Quand Lucien Favre se claque au mollet en fÃªtant le but salvateur d'Haaland. pic.twitter.com/TtPtefbJWN — Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2020

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года из австрийского «Зальцбурга». Его соглашение с немецким клубом действует до июня 2024 года. Он провёл за дортмундскую команду 12-й матч, забив 11 голов.

Ранее Холанд был признан лучшим игроком недели Лиги чемпионов по версии УЕФА. Норвежец сделал дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (2:1), писал NEWS.ru.