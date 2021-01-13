Главный тренер «Баварии» назвал шоком вылет команды из Кубка Германии

https://static.news.ru/photo/898aecfa-563e-11eb-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrich Hufnagel/Hufnagel PR/Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер-Флик назвал шоком вылет команды из Кубка Германии после проигрыша «Хольштайну» на стадии 1/16 финала.

По его словам, мюнхенский клуб разочарован поражением, так хотел повторить требл.

В целом, мы решили все нюансы, команда показала сильный дух. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счёт на последней секунде, - рассказал он.

Флик также отметил, что нужно поздравить команду соперников, так как они играли с предельной самоотдачей и прошедший матч получился «по-настоящему кубковым».

Тренер подчеркнул, что «Бавария» продолжит двигаться дальше и будет стараться «компактнее играть в обороне».

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