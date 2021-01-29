Главный тренер «Аталанты» рассказал о перспективах Миранчука

https://static.news.ru/photo/0b1e200e-63b2-11eb-85b0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: vk.com/atalanta_calcio

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил возможность ввода россиянина Алексея Миранчука в основу команды. Специалист отметил, что на это нужно время.

У команды есть структура, и её нельзя ломать ради облегчения ввода одного игрока. Миранчуку нужно чуть больше времени, чем другим, так как он пришёл из другой лиги, — приводит слова наставника Calciomercato.

Российский полузащитник пришёл в «Аталанту» в августе 2020 года, но до сих пор не завоевал места в основном составе. При этом его действия на поле часто приносят пользу команде. В недавнем матче Кубка Италии против «Лацио» именно гол Алексея помог «Аталанте» победить в меньшинстве и выйти в полуфинал.

Недавно в Италию переехал ещё один российский футболист: нападающий Александр Кокорин покинул московский «Спартак» ради предложения «Фиорентины». Экс главный тренер «красно-белых» Олег Романцев оценил переход Кокорина в стан «фиалок». По его словам, несмотря на положительное отношение к спортсмену, нападающий «так и проходил в подающих надежды талантах», писал NEWS.ru.