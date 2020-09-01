Главный тренер «Аталанты» Гасперини назвал причины выбора Алексея Миранчука

https://static.news.ru/photo/ce5e79d6-ec6d-11ea-9260-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук может стать заменой словенскому хавбеку Йосипу Иличичу для «Аталанты». Об этом заявил главный тренер итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини.

На данный момент Иличич не входит в состав команды, но мы его ждём. Мы подписали Миранчука на замену Иличичу, даже если он не будет его дублёром как таковым, — заявил Гасперини изданию Football Italia.

Он охарактеризовал российского футболиста как молодого и талантливого. Гасперини подчеркнул, что сейчас Миранчук травмирован, но его ждут в команде.

Главный тренер «Аталанты» рассказал, что перед началом прошлого сезона просил у руководства клуба игрока подобного Алексею Миранчуку, поскольку Иличич не мог выступать за команду в течение всего сезона, но тогда в команде никого не могли найти.

32-летний словенский футболист выступает за «Аталанту» с 2017 года. Он не участвовал в играх команды в прошлом сезоне Лиги чемпионов из-за депрессии, спровоцированной личными причинами.

24-летний Алексей Миранчук должен в среду, 2 сентября, прилететь в Италию для подписания контракта. «Локомотив» 30 августа заявил, что достиг с итальянским клубом принципиальной договорённости о переходе футболиста. Алексей Миранчук выступал за «железнодорожников» с 2013 года, вместе с ним в команде играет его брат-близнец Антон Миранчук.

NEWS.ru писал, что Алексей Миранчук станет десятым футболистом, который будет выступать в чемпионате Италии.