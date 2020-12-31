Главного тренера «Вулверхэмптона» обвинили в ненадлежащем поведении

https://static.news.ru/photo/e0d606ee-4b75-11eb-b268-fa163e074e61_660.jpg Нуну Эшпириту Санту Фото: Nigel Keene via imago-images.de/Global Look Press

Футбольная ассоциация Англии (FA) выдвинула обвинения в ненадлежащем поведении в адрес главного тренера «Вулверхэмптона» португальца Нуну Эшпириту Санту.

Специалист ранее раскритиковал работу арбитра Ли Мэйсона, обслуживавшего встречу «Вулверхэмптона» с «Бернли» 21 декабря (1:2). Санту заявил, что судья не соответствует уровню Английской премьер-лиги (АПЛ) и не умеет держать игроков под контролем.

Комментарии, сделанные главным тренером во время послематчевого интервью, являют собой ненадлежащее поведение, поскольку они оскорбляют официальное лицо, работавшее на матче, и вредят репутации игры, — говорится в заявлении FA.

У Санту есть возможность ответить на обвинения до 5 января.

Соперник «Вулверхэмптона» в скандальном матче «Бернли» сменил владельца, писал NEWS.ru. Клуб выкупили инвесторы из США. Теперь контрольный пакет акций в размере 84% у Velocity Sports Partners (VSP), спортивного инвестиционного подразделения американской компании ALK Capital.