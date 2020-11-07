Главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина госпитализировали

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию, следует из сообщения пресс-службы клуба.
В связи с этим тренер не сможет руководить командой в матче 14-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». Наставничество возьмёт на себя Тимур Шипшев.
При этом уточняется, что коронавирус у Первушина в ходе тестирования выявлен не был.
Встреча «Тамбова» с «Ахматом» состоится 7 ноября в Саранске, игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.
Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.