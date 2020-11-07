Главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина госпитализировали

https://static.news.ru/photo/90df0be6-20ef-11eb-9ca8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Первушин Фото: fc-tambov.ru

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин госпитализирован с подозрением на пневмонию, следует из сообщения пресс-службы клуба.

В связи с этим тренер не сможет руководить командой в матче 14-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». Наставничество возьмёт на себя Тимур Шипшев.

При этом уточняется, что коронавирус у Первушина в ходе тестирования выявлен не был.

Встреча «Тамбова» с «Ахматом» состоится 7 ноября в Саранске, игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти.