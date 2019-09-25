https://static.news.ru/photo/ef7c6f30-df97-11e9-83aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser/imago-images.de/Global Look Press

Главного тренера английского футбольного клуба «Уимблдон» Уолли Даунса отстранили от обязанностей из-за ставок.

Футбольная ассоциация Англии (FA) проинформировала «Уимблдон», что специалист нарушил правила, сделав восемь ставок на футбольные матчи в период с 30 ноября 2013 года по 12 июля 2019 года.

Учитывая серьёзность этого нарушения в правилах FA, клуб решил немедленно отстранить Уолли, предоставив время клубу и советам директоров более внимательно изучить обвинения и в дальнейшем сделать ещё одно заявление, — говорится в сообщении клуба.

Президент футбольного клуба «Бавария» Ули Хёнесс заявил, что не будет отпускать игроков мюнхенской команды в сборную Германии, если в неё перестанут вызывать голкипера Мануэля Нойера, писал News.ru.