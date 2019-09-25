Главного тренера английского футбольного клуба «Уимблдон» Уолли Даунса отстранили от обязанностей из-за ставок.
Футбольная ассоциация Англии (FA) проинформировала «Уимблдон», что специалист нарушил правила, сделав восемь ставок на футбольные матчи в период с 30 ноября 2013 года по 12 июля 2019 года.
Учитывая серьёзность этого нарушения в правилах FA, клуб решил немедленно отстранить Уолли, предоставив время клубу и советам директоров более внимательно изучить обвинения и в дальнейшем сделать ещё одно заявление, — говорится в сообщении клуба.
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