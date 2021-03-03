Главного тренера «Алании» отстранили на восемь игр за удар судьи

https://static.news.ru/photo/623eace8-7c1f-11eb-a222-96000091f725_660.jpg Фото: fcalania.com

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев отстранён на восемь матчей за то, что он ударил арбитра во время матча ФНЛ против томской «Томи». О соответствующем решении Контрольно-дисциплинарного комитета РФС сотрудники пресс-службы футбольного союза сообщили в среду, 3 марта.

Инцидент произошёл 27 февраля. Владикавказский коллектив «дома» проиграл «Томи» со счётом 2:3. После финального свистка между представителями обоих клубов началась потасовка, а Гогниев ударил в живот судью Артёма Чистякова.

Позднее наставник извинился за произошедшее. Гогниева оштрафовали на 300 тысяч рублей. Кроме того, тренер сможет посмотреть следующие восемь игр своей команды по телевизору или с трибуны, но не со своего привычного места за кромкой поля. Сообщение об отстранения Гогниева обнародовано на официальном сайте РФС.

Предыдущий инцидент с избиением арбитра в российском футболе произошёл 10 августа во время матча любительских команд на стадионе академии «Спартака». Экс-полузащитник Роман Широков напал на судью, который показал ему красную карточку за оскорбления. Матч проходил в рамках непрофессионального турнира.

Как ранее передавал NEWS.ru, 25 декабря мировой судья Сокольнического района Москвы приговорил Романа Широкова к 100 часам обязательных работ по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова. Спортсмен также будет обязан выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей по гражданскому иску.